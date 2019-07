Pulisic-Nachfolger beim BVB? Nachwuchs-Boss Ricken schwärmt von US-Talent Reyna

"Wir konnten Giovanni einen klaren Plan aufzeigen und nachweisen , dass dieser in jüngster Vergangenheit sehr häufig aufgegangen ist. Wir können unsere Glaubwürdigkeit mit der Durchlässigkeit vom Jugend- bis in den Profi-Bereich eindrucksvoll untermauern", sagte der Champions-League-Sieger von 1997 der Sport Bild. "Giovanni ist weltweit eines der herausragenden Mittelfeld-Talente seines Jahrgangs. Er verfügt über eine hervorragende Technik und ist ein absoluter Teamplayer."

Ricken: "Solche Transfers machst du nicht, um deutscher A-Jugend-Meister zu werden"

Laut Ricken kommt es allerdings nicht nur auf die sportlichen Attribute von Reyna an. "Solche Transfers machst du nicht, um deutscher A-Jugend-Meister zu werden. Als Verein hast du gegenüber dem Spieler und seiner Familie auch eine große soziale Verantwortung, wenn du sie in so jungen Jahren aus ihrem sozialen Umfeld herausnimmst. Transfers ausländischer Jugendspieler ziehen wir nur dann in Betracht, wenn wir zu 100 Prozent davon überzeugt sind, dass der Spieler das Potenzial hat, irgendwann mal in unserem Stadion auflaufen zu können."