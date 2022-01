Bericht: BVB hat das nächste Juwel an der Angel - Prince Aning von Ajax Amsterdam war schon in Dortmund

Der 17 Jahre alte Linksverteidiger spielt in der U18 seines Klubs und läuft zudem für die niederländische U18-Nationalmannschaft auf. Mit dem Ajax-Nachwuchs traf Aning in der aktuellen Spielzeit in UEFA Youth League zweimal auf den BVB und stand in beiden Partien in der Startelf. Das Hinspiel in Amsterdam gewann Dortmund mit 5:1, das Rückspiel entschied Ajax mit 1:0 für sich.