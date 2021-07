BVB-Trainer Marco Rose frustriert: Vier neue Verletzte nach Testspiel-Pleite gegen Athletic Bilbao

Die Personalnot bei Borussia Dortmund spitzt sich zwei Wochen vor dem Start in die Pflichtspiel-Saison weiter zu. Nach der 0:2-Niederlage gegen den spanischen La-Liga-Klub Athletic Bilbao am Samstag in St. Gallen vergrößerte sich das Lazarett um vier Spieler. Giovanni Reyna verzichtete auf einen Einsatz, nachdem er schon beim Aufwärmen über Oberschenkelprobleme klagte. Während der Partie mussten dann Marius Wolf, Mo Dahoud und Youngster Jamie Bynoe-Gittens verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

