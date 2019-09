BVB-Profis verletzt: Manuel Akanji und Nico Schulz droht Ausfall für Leverkusen-Spiel

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

Manuel Akanji und Nico Schulz: Verletzungen laut Zorc "nicht schwerwiegend"

So ergab sich aus den Untersuchungen in Dortmund, dass sich Außenverteidiger Schulz bei der 2:4-Niederlage Deutschlands gegen Holland am Freitag einen Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel zugezogen hat. Akanji kann mit einem Bänder-Teilriss im linken Sprunggelenk nach dem 1:1 gegen Irland in der EM-Qualifikation vorerst ebenfalls nicht beim BVB mittrainieren. Beide reisten nach ihren Verletzung von ihren Nationalteams ab

Gegenüber dem Kicker versprühte Sportdirektor Michael Zorc allerdings noch Hoffnung auf einen Einsatz am Samstag: "Ich glaube, dass die Verletzungen nicht so schwerwiegend sind", erklärte Zorc. So könnten beide eventuell schon in dieser Woche wieder "langsam" ins Training einsteigen. Ihr Mitwirken gegen Leverkusen sei zwar nicht ausgeschlossen - aber "es wird eng".

BVB: Zagadou, Weigl und Hakimi stehen als Alternativen für Akanji und Schulz parat

BVB-Trainer Lucien Favre hätte für Schulz und Akanji im Ernstfall immerhin Bundesliga-erprobten Ersatz in der Hinterhand. So könnte Dan-Axel Zagadou sowohl in der Innenverteidigung als auch auf Außen aushelfen. Weitere Alternativen wären Achraf Hakimi und Julian Weigl.

