Medien: BVB verliert durch Dembélé-Verletzung mehrere Millionen Euro

Das Verletzungspech von Ousmane Dembélé nimmt kein Ende. Der Profi des FC Barcelona hat sich laut Vereinsangaben einen kompletten Sehnenriss am Schenkelbeuger des rechten Oberschenkels zugezogen. Für den Ex-Dortmunder könnte die Saison damit vorzeitig vorbei sein, denn es handelt sich um genau die gleiche Verletzung, die Dembélé Ende 2017 im Spiel beim FC Getafe erlitt, damals am linken Oberschenkel. Der Franzose musste damals eine viermonatige Zwangspause einlegen.

Eine ähnlich lange Zwangspause könnte dem BVB laut Medienberichten aus Spanien wie der "AS" und der Fernsehsendung El Chiringuito teuer zu stehen kommen. Dembélé erstreikte sich 2017 einen Transfer zu den Katalanen. Dortmund erhielt für den Wechsel 105 Millionen Euro Ablöse und bis zu 42 Millionen Euro extra an Bonuszahlungen - und eine von diesen Zahlungen in Höhe von 5 Millionen Euro könnte nun platzen. So sei laut den Berichten vereinbart gewesen, dass der BVB bei Ablauf des nun endenden dritten Vertragsjahres diese Summe kassiert, wenn Dembélé bis dahin mindestens 75 Pflichtspiele absolviert hat - aktuell steht Dembélé jedoch bei nur 74. Und laut "AS" gibt es nur wenig Hoffnung, dass der Offensiv-Star in dieser Saison noch ein weiteres Spiel absolviert.