Medien: BVB-Verteidiger Abdou Diallo kurz vor Transfer zu PSG

Der Wechsel von BVB -Innenverteidiger Abdou Diallo zu Paris Saint-Germain steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie die französische Sportzeitung L'Equipe am Sonntagabend zuerst berichtete, soll der 23 Jahre alte Franzose noch am Abend nach Paris reisen, um den Medizincheck beim Klub von Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel zu absolvieren. Der Diallo-Transfer reißt bei Borussia Dortmund keine große Lücke - so hatte der Vizemeister der Vorsaison im Sommer Mats Hummels als neuen Abwehrchef vom FC Bayern verpflichtet .

PSG-Sportdirektor soll BVB-Verteidiger Diallo von Wechsel überzeugt haben

"Es ist eine Form der Anerkennung meiner Leistung, dies zu hören", sagte Diallo noch Anfang Juli der französischen Sportzeitung L'Equipe zum kolportierten Interesse von Paris Saint-Germain. "Ein junger Spieler in Europa, der Ihnen sagt, dass das Projekt von PSG nicht interessant ist, ist nicht glaubwürdig. Es ist ein schönes Projekt", sagte der 23-Jährige. Bereits in der vergangenen Saison kam Diallo in der Rückrunde zumeist als Linksverteidiger zum Einsatz. "Es ist frustrierend, weil man die großen Spiele auf einer Position spielen will, auf der man am besten agieren kann. Ein paar Spiele auf dem Flügel sind okay. Aber über mehrere Saisons hinweg ist dies nicht mein Projekt", kritisierte der Franzose.