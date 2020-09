Akanji kritisiert BVB-Leistung nach Blamage gegen Augsburg: "Offensiv und defensiv zu wenig"

Schon am zweiten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison kassierte Vizemeister Borussia Dortmund einen ersten herben Dämpfer. Beim 0:2 gegen den FC Augsburg enttäuschten die Westfalen über weite Strecken, könnten schon früh in der Spielzeit Boden auf Meisterschaftsfavorit FC Bayern verlieren - vorausgesetzt die Münchner gewinnen am Sonntag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky). Innenverteidiger Manuel Akanji kritisierte seine Mannschaft. "Offensiv und defensiv war das zu wenig heute", sagte der 25-Jährige nach dem Spiel am Sky-Mikrofon.