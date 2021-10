Nächster Verletzter: BVB-Verteidiger Akanji reist vorzeitig von der Nationalmannschaft ab

Für Borussia Dortmund setzt es in der aktuellen Länderspielpause den nächsten Rückschlag. Nachdem Verteidiger Manuel Akanji beim WM-Qualifikationsspiel der Schweiz gegen Nordirland (2:0) nach 53 Minuten mit muskulären Problemen ausgewechselt werden musste, bestätigte der Verband am Sonntag, dass der 26-Jährige mit einer Verletzung im linken Adduktorenbereich für die kommende Partie gegen Litauen (20.45 Uhr/DAZN) am Dienstag nicht einsatzfähig sein wird. Akanji werde damit vorzeitig zum BVB zurückkehren. Wie lange der Defensivspieler den Westfalen fehlen wird, blieb zunächst offen.

Anzeige