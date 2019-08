Vor Duell mit dem BVB: Köln-Stürmer Córdoba vergleicht Mats Hummels mit Sergio Ramos

Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga , wartet auf den 1. FC Köln am Freitagabend (20:30 Uhr/ hier im SPORT BUZZER-Liveticker ) ein harter Brocken. Der Vorjahres-Vizemeister Borussia Dortmund gastiert in der Domstadt - für die Kölner das erste Heimspiel nach dem Erfolg in der abgelaufenen Spielzeit. Im Interview mit Spox und Goal warnt FC-Stürmer Jhon Córdoba ganz besonders vor einem Spieler in den Reihen des BVB.

Der beste Akteur der Dortmunder sei demnach "eindeutig Mats Hummels. Er ist neben Sergio Ramos der beste Verteidiger, auf den ich in meiner bisherigen Karriere getroffen bin. Er ist so spiel- und zweikampfstark, so dominant. Wenn er am Ball ist, hast du als Offensivspieler kaum eine Chance, an den Ball zu kommen", lobte der Stürmer des FC Köln den Mann, der für 30,5 Millionen Euro vom FC Bayern an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte.