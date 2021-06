Vertrag bis 2025 unterschrieben: Sebastian Kehl folgt beim BVB auf Sportdirektor Michael Zorc

Generationenwechsel bei Borussia Dortmund. Wie der BVB am Montagnachmittag bekannt gab, wird Sebastian Kehl im nächsten Sommer wie erwartet die Nachfolge von Michael Zorc als Sportdirektor der Borussia antreten. Der 41-Jährige unterschrieb am Montag einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Zorcs Nachfolge wird Kehl, der bisher als Lizenzspielerchef bei den Westfalen tätig ist, offiziell am 1. Juli 2022 antreten. Der 58 Jahre alte Zorc, der den Personalwechsel bereits im März bestätigt hatte, verabschiedet sich dann in den Ruhestand.

