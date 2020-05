Bundesliga kompakt: BVB bleibt FC Bayern auf Fersen - Kai Havertz mit Doppelpack - Werder feiert Erlösung

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0:2 (0:1) Borussia Dortmund bleibt Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern weiter auf den Fersen. Eine Woche nach dem 4:0 gegen Schalke 04 gewann der BVB beim VfL Wolfsburg 2:0 (1:0) und feierte im zweiten Spiel nach der Corona-Pause den zweiten Sieg. Raphael Guerreiro, der bereits im Derby erfolgreich gewesen war, gelang in der Partie bei den Niedersachsen die Führung. In der 32. Minute schloss der portugiesische Nationalspieler einen starken Angriff zielsicher ab. Den zweiten Treffer besorgte Achraf Hakimi (78.). Der BVB, der nach Pause auf den angeschlagenen Mats Hummels verzichten musste, hatte bereits vor der Partie in einer Sache Fakten geschaffen: Wie Sportdirektor Michael Zorc offiziell verkündete, wird Mario Götze den Klub nach der Saison verlassen. Die Wolfsburger, die nach einer Roten Karte für Felix Klaus (82.) in Unterzahl spielten, konnten den Schwung vom 2:1 beim FC Augsburg nicht mitnehmen und erlitten durch die Pleite gegen die Dortmunder einen Rückschlag im Kampf um die Europapokal-Plätze.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1:3 (0:1) Kai Havertz hat im zweiten Spiel nach der Corona-Pause seinen zweiten Doppelpack erzielt und Bayer Leverkusen vorerst auf den dritten Tabellenplatz geschossen. Der Nationalspieler, dem schon am vergangenen Montag beim 4:1 bei Werder Bremen zwei Tore gelungen waren, traf im Derby bei Borussia Mönchengladbach schon nach sieben Minuten zum 1:0. Nachdem Marcus Thuram (52.) ausgeglichen hatte, bewies Havertz erneut Nervenstärke und verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1. Leverkusens Treffer zum 3:1 (1:0)-Endstand köpfte Sven Bender (81.). Bayer zog im Klassement damit an den Gladbachern vorbei. Mit einem Sieg am Sonntag bei Mainz 05 wäre dann aber wieder RB Leipzig Tabellendritter.

SC Freiburg - Werder Bremen 0:1 (0:1) Werder Bremen hat den ersehnten Befreiungsschlag im Tabellenkeller geschafft. Die Hanseaten gewannen nach der deftigen 1:4-Heimpleite gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Montag ein 1:0 (1:0) beim SC Freiburg und holten ihren ersten Bundesliga-Sieg seit über vier Monaten. In der Tabelle hat Werder damit zumindest wieder Tuchfühlung zum von Fortuna Düsseldorf belegten Relegationsrang hergestellt. Die Fortuna kann den Vorsprung auf die die Bremer durch einen Sieg am Sonntag im Rheinderby beim 1. FC Köln aber wieder auf fünf Punkte erhöhen. Für den Werder-Sieg in Freiburg sorgte Leonardo Bittencourt mit seinem Treffer in 19. Minute. Kurz vor dem Ende hatte Werder dann Glück: Zwar sah Philipp Bargfrede zunächst Gelb-Rot (88.), dann wurde dem vermeintlichen Ausgleich des SCF durch Manuel Gulde nach Videobeweis jedoch die Anerkennung verweigert.

