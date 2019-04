BVB-Boss Watzke vor Revierderby: "Ich will nicht, dass Schalke absteigt"

Am kommenden Bundesliga-Spieltag steht in Dortmund das große Revierderby zwischen dem BVB und dem FC Schalke an. Für beide Teams geht es vier Partien vor Ende der Saison noch um einiges - Borussia Dortmund will im Titelrennen mit dem FC Bayern vorlegen und die "Königsblauen" kämpfen weiterhin um den Verbleib in der Bundesliga. Das Derby verspricht also Spannung - nun heizt auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke die Stimmung an. Gegenüber der Bild äußerte sich der 59-Jährige nun zu einem möglichen Schalker Abstieg.