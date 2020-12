BVB-Chef Watzke meldet sich nach Favre-Aus zu Wort – und nennt Plan mit Nachfolger Terzic

Nach turbulenten Tagen mit der 1:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart und der anschließenden Trennung von Trainer Lucien Favre hat Hans-Joachim Watzke sich zu Wort gemeldet - und die Lage von Borussia Dortmund erklärt. In einem Video-Interview mit Bild zeigte der Geschäftsführer des BVB Verständnis für Favre und zeigte auf, wie die Borussia bei der Suche nach einem Nachfolger vorgehen wird. Anzeige

Die Trennung von Favre sei ihm "sehr schwergefallen", so Watzke, der betonte: "Es fühlt sich nie gut an, wenn du dich von einem Trainer trennen musst. Das haben wir beim BVB in den letzten zehn Jahren nicht so oft gehabt". Tatsächlich gab es seit 2008 lediglich fünf Cheftrainer - Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger und seit zweieinhalb Jahren Lucien Favre. Dessen Ära sei "überwiegend eine erfolgreiche Zeit" gewesen, sagte Watzke. "Wenn du aber das Gefühl hast, dass die Geschichte nach zweieinhalb guten Jahren einfach am Ende ist, dann muss man auch handeln".

Das tat der BVB und entband Favre am Sonntagnachmittag um 15.15 Uhr von seinen Aufgaben - keine 24 Stunden nach der herben Heimpleite gegen Stuttgart. Bei der Trennung habe "geholfen, dass die Entscheidungsträger alle einer Meinung waren", bilanzierte Watzke und ergänzte: Dass der Trainer enttäuscht ist, kann ich nachvollziehen. Ich habe aber schon der Mannschaft gesagt und werde es ihm auch noch persönlich sagen, dass ich ihm sehr dankbar für die Zeit bin." Favre war mit dem BVB unter anderem zwei Mal Bundesliga-Zweiter geworden.

Watzke: BVB hat "verschiedene Optionen" - auch Terzic?

Favres Nachfolger ist bis zum Saisonende Edin Terzic, der am Montag auf einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Offen ist, ob der bisherige Assistent Favres auch über die Spielzeit hinaus eine Alternative sein könnte. "Wir haben uns jetzt erst einmal auf den 30.6. verständigt", erklärte Watzke. Dann ist die Saison offiziell beendet. "In der Zeit werden wir gucken, was wir machen. Wir haben verschiedene Optionen". Eine allerdings war gar nicht erst auf dem Tisch - nämlich die, Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld als Berater einzubinden. Watzke wollte ebenfalls nicht sagen, ob Gladbach-Trainer Marco Rose ein Thema ist. Dazu bestehe "momentan auch gar keine Notwendigkeit", sagte der BVB-Boss.