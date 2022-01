"Muss Verständnis für unsere Situation haben": BVB-Boss Watzke reagiert auf Haaland-Kritik

Die Freude über das 5:1 (3:0) im Spitzenspiel gegen den SC Freiburg war bei Borussia Dortmund schnell verflogen. Noch während sich seine Mitspieler von den nur 750 Fans feiern ließen, erwies sich Erling Haaland als Spaßverderber. Aus Verärgerung über die Forderung der Klubspitze, bis März seine Zukunft zu klären, fand der Torjäger beim norwegischen TV Viaplay Football deutliche Worte. "Die letzten sechs Monate habe ich beschlossen, aus Respekt vor Dortmund nichts zu sagen. Aber nun hat der Klub begonnen, mich zu drängen, eine Entscheidung zu treffen. Aber alles was ich will, ist Fußball spielen", klagte er.

Die Kritik des 21 Jahre alten Ausnahmestürmers an der Vorgehensweise der BVB-Vereinspitze dürfte die Chance auf seinen Verbleib weiter schmälern. "Es bedeutet, dass nun etwas passieren wird", kommentierte Haaland, der den Bundesliga-Zweiten aufgrund einer Ausstiegsklausel trotz eines bis 2024 datierten Vertrags in diesem Sommer für 75 Millionen Euro verlassen kann. Auf die Frage, wann der ideale Zeitpunkt für eine Entscheidung gekommen sei, antwortete er: "Jetzt nicht, weil wir mitten in einer schwierigen Phase mit vielen Spielen sind."