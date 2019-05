BVB-Boss Watzke will die Meisterschaft - "Bayern ist wie der Mount Everest"

Es war an der Spitze so knapp wie lange nicht mehr. Bis zum Schluss musste Serienmeister FC Bayern München um den siebten Titel in Folge zittern, jubelte nach einigen Patzern von Borussia Dortmund dann aber doch. Damit das in der nächsten Saison anders ausgeht, geht der BVB in diesem Transfer-Sommer in die Offensive. Innerhalb weniger Tage machte der Vizemeister die Verpflichtungen von Nico Schulz, Thorgan Hazard und Julian Brandt perfekt und investierte - die Kaufoption von Leihgabe Paco Alcácer eingerechnet - bereits rund 97 Millionen Euro.