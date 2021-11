BVB-Boss Watzke reagiert auf Rummenigge-Spitze zur Meisterschaft: "Wir ticken anders"

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat entspannt und mit Humor auf die jüngsten Aussagen von Bayern Münchens früherem Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zum Meisterschaftsrennen reagiert. Nach der Niederlage des BVB am vergangenen Wochenende bei RB Leipzig und dem Sieg der Bayern gegen den SC Freiburg hatte Rummenigge gegenüber Bild gesagt: "Dortmund hat wieder verloren, jetzt können wir schon langsam die Meisterschale etwas entstauben." Anzeige

Watzke sagte den Ruhr Nachrichten nun: "Das dürfen die Bayern gern sagen. Wir ticken anders. Nach dem 0:5 der Bayern im Pokal habe ich keinen Dortmunder gehört, der gesagt hätte, dass wir schon den Pokal polieren oder etwas ähnliches." Die Münchner waren durch ein 0:5 bei Borussia Mönchengladbach in der 2. Runde aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Der BVB steht dagegen im Achtelfinale. In der Bundesliga liegt der FC Bayern nach dem 11. Spieltag mit vier Punkten vor den zweitplatzierten Dortmundern an der Tabellenspitze.

Einen Grund für den Rückstand auf den Branchenprimus aus München sieht Watzke auch in der Dortmunder Verletzungsmisere. Immer wieder wurde Trainer Marco Rose in dieser Saison von Verletzungen zurückgeworfen. Aktuell fehlt etwa Tor-Garant Erling Haaland. Watzke ist daher erfreut, dass nun erst einmal die Länderspielpause auf dem Programm steht: "Sie gibt uns etwas Zeit, einige Verletzungen auszukurieren, sodass hoffentlich der eine oder andere Spieler in unseren Kader zurückkehren kann", so der 62-Jährige. "Jeder, der wieder fit ist, wird uns helfen. Denn wir müssen nach der Pause sofort da sein."