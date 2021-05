BVB-Boss Hans-Joachim Watzke rechnet mit Terzic-Verbleib - Gespräche bei "Topangebot"

"Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen, mit Verein und auch mit dem künftigen Trainer Marco Rose. Mehr kann ich dazu nicht sagen", erklärte Terzic, der vor Weihnachten die Nachfolge von Lucien Favre antrat. "Ich kann nicht darüber nachdenken, was am 1. Juli ist." BVB-Manager Michael Zorc sagte zur Personalie Terzic: "Wenn Edin andere Vorstellungen hat, sprechen wir zusammen." Außerdem versicherte er, dass noch kein Klub angerufen hätte und Interesse an dem Interimscoach angemeldet habe, der die Borussia noch zu einem großartigen Höhenflug gelenkt hat.

Watzke spricht über Fan-Rückkehr

Ein anders Thema, das den BVB aktuell beschäftigt, ist eine Rückkehr der Zuschauer in die Bundesliga-Fußballstadien. "Ich rechne in der kommenden Saison fest mit Fans im Stadion. Die Frage lautet nur, wie viele kommen dürfen", sagte BVB-Boss Watzke den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "30 Prozent der Menschen sind einmal geimpft worden, die werden bis dahin die zweite Impfung auch haben. Diesen Leuten kann man nicht mehr alles verweigern", meinte Watzke: "Sie müssen dann auch wieder Normalität erleben dürfen."

Der 1. FC Union Berlin darf nach einer überragenden Saison zum Abschluss wohl nach langer Zeit als erster Bundesliga-Klub am Samstag wieder Zuschauer begrüßen. Bis zu 2000 Fans können bei der Begegnung gegen RB Leipzig im Stadion dabei sein, wenn die Inzidenzzahlen in der Hauptstadt auch in den kommenden Tagen so niedrig bleiben wie aktuell.