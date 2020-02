BVB-Boss Watzke über Wiedersehen mit Tuchel: "Werden sicherlich keine großen Freunde mehr"

Vor dem Duell mit Paris Saint-Germain scheint es rund um Borussia Dortmund nur ein Thema zu geben - die brisante erste Rückkehr von Thomas Tuchel an die alte Wirkungstätte. Fast drei Jahre, nachdem es zum öffentlichen Bruch zwischen dem früheren BVB-Trainer und den Verantwortlichen des Vizemeisters gekommen war, will Tuchel mit PSG im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals am Dienstag (21 Uhr/DAZN) in Dortmund gewinnen. Doch wie wird er empfangen? Gibt es nach den klubinternen Querelen noch böses Blut?

Dortmunds Klubchef Hans-Joachim Watzke betont bei DAZN und Spox demonstrativ: "Von meiner Seite ist nach fast drei Jahren überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Ich glaube, dass das überhaupt keine Rolle spielt." Die Message ist deutlich: das Comeback des im Unfrieden geschiedenen Ex-Trainers vor die Gelbe Wand soll die Wichtigkeit des Spiels nicht überschatten. Sie ist dennoch das beherrschende Thema - auch für Watzke. "Wir haben keinen Kontakt, das ist auch nicht nötig. Wir haben hier zwei Jahre zusammen gearbeitet, zum Schluss wurde es ein bisschen zäh."

Watzke: "Es kommt nicht Jürgen Klopp zurück"

Das Verhältnis zwischen Watzke und Tuchel galt zu gemeinsamen Zeiten beim BVB als extrem angespannt. Von 2015 bis 2017 trainierte Tuchel die Borussia durchaus erfolgreich, gewann unter anderem den DFB-Pokal. Nach einem Anschlag auf den Mannschaftsbus der Dortmunder vor dem Champions-League-Spiel gegen die AS Monaco kam es aber zum Bruch mit den Klubbossen. Watzke machte einen "Dissens" aus, Tuchels Vertrag wurde nach Ende der Saison 2016/17 nicht verlängert.

"Manchmal gibt es Szenen im Leben, da verhakt man sich mal, aber man kann das auch wieder entwirren", sagte Watzke nun mit dem Abstand von fast drei Jahren. "Wir werden sicherlich keine großen Freunde mehr im Leben. Aber wenn wir uns über den Weg laufen, dann werde ich ihn sicherlich begrüßen und ich denke, dass er das auch tun wird."

PSG und die Champions League: Chronologie des Scheiterns Niemand scheitert in der Champions League so spektakulär wie PSG - das musste auch Thomas Tuchel schmerzlich erfahren. ©

Anzeige

Allerdings sei eines auch klar: "Es kommt nicht Jürgen Klopp zurück". Der heutige Liverpool-Trainer war von 2008 bis 2015 Tuchels Vorgänger und hat in Dortmund noch immer Heldenstatus. Auch mit Watzke und Sportdirektor Michael Zorc ist Klopp nach wie vor eng befreundet, er half Watzke im vergangenen Jahr sogar bei der Vorstellung von dessen Autobiografie.

BVB-Boss Watzke: Tuchel sei "ein außergewöhnlicher Trainer"

Auf die Frage, ob das Wiedersehen mit Tuchel sehr emotional werde, antwortete Watzke: "Nein, das wird keine Rolle spielen. Paris hat eine außergewöhnliche Mannschaft mit einem außergewöhnlichen Trainer. Was Thomas Tuchel in der Offensive für Möglichkeiten hat - so etwas gibt es vielleicht kein zweites Mal im europäischen Fußball. Das ist schon der Wahnsinn."