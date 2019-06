Bericht: BVB an Sporting-Star Wendel interessiert - nächster Transfer?

Möglicher BVB-Transfer: Wer ist Wendel und was sind seine Qualitäten?

Wendel spielt seit Januar 2018 in Portugal, nachdem Lissabon ihn für 7,5 Millionen Euro von Fluminense Rio de Janeiro verpflichtet hatte. Der Youngster zeichnet sich im zentralen Mittelfeld durch eine hohe Arbeitsleistung aus und gehörte zu den wenigen Spielern, die in chaotischen Sporting-Zeiten überzeugen konnten. Zu seinen Qualitäten zählen Ballgewinne, ein solides Passspiel und trotz seiner eher defensiven Ausrichtung gute offensive Akzente. In der abgelaufenen Saison schoss er in 33 Spielen drei Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.