Bundesliga kompakt: BVB siegt bei Debüt von Trainer Edin Terzic - VfB Stuttgart mit später Aufholjagd

Terzic hatte im Vergleich zur Schlappe gegen den VfB nur eine Veränderung in der Startelf vorgenommen und sich gemäß seiner Ankündigung für mehr Offensive entschieden. So durfte der 16 Jahre alte Mittelstürmer Youssoufa Moukoko erstmals von Beginn an ran, Defensivallrounder Emre Can blieb zunächst auf der Bank. Schnell sah es nach einem gelungenen Einstand von Terzic aus. Schon nach zwölf Minuten traf Raphael Guerreiro zur BVB-Führung. Werder glich aber noch vor der Pause durch Kevin Möhwald aus (28.). Die Borussia war danach die weitaus aktivere und auch bessere Mannschaft, tat sich aber beim Abschluss schwer. Folglich brauchte es einen ruhenden Ball zur Führung.