Bundesliga kompakt: BVB-Star Haaland wieder nicht zu stoppen - Hertha-Debakel bei Heim-Debüt von Nouri

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 1:1 (1:0)

Borussia Mönchengladbach hat im Titelrennen der Bundesliga einen Dämpfer kassiert. Das Team von Trainer Marco Rose musste sich gegen die TSG Hoffenheim durch ein spätes Gegentor von Lucas Ribeiro (90.+2) mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Nationalspieler Matthias Ginter hatte die Borussen in der elften Minute in Führung gebracht. Alassane Plea hätte eine Viertelstunde vor dem Ende dann bereits alles klar machen können, scheiterte mit einem Handelfemter aber an TSG-Keeper Oliver Baumann. In der Nachspielzeit spuckte Ribeiro den Platzherren dann in die Suppe.