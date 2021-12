Winter-Transfers, Roman Bürki, Axel Witsel: Manager Michael Zorc über die Pläne des BVB

Borussia Dortmund wird auf dem Transfermarkt im Winter wohl eher zurückhaltend agieren - auch wenn Sportdirektor Michael Zorc in den kommenden Wochen durchgehend auf Empfang bleibt. "Mein Handy ist nur aus, wenn ich schlafe, sonst eigentlich nie", sagte der Sportdirektor vor dem abschließenden Bundesliga-Spiel am Samstagabend bei Herths BSC am Sky-Mikrofon, betonte aber gleichzeitig: "Der Winter ist nicht unser Transferfenster." So verzichtete die Borussia schon im vergangenen Winter auf Einkäufe. Den letzten namhaften Januar-Zugang vermeldete man 2020, als man sich einer einzigartigen Möglichkeit gegenübersah: Superstar Erling Haaland kam für 20 Millionen Euro von RB Salzburg. Anzeige

Dennoch sind auch in den kommenden Wochen Veränderungen im Kader möglich. Allerdings eher auf der Seite der Abgänge. Erster Verkaufskandidat scheint Torhüter Roman Bürki. Der einstige Stammkeeper spielt in den Planungen des BVB keine Rolle mehr und stand trotz des Ausfalls von Gregor Kobel am Samstagabend in Berlin nicht mal im Kader. Zorc zu einem etwaigen Transfer des Schweizers: "Bei Roman Bürki ist es eine Sondersituation. Wenn da etwas kommt, werden wir uns damit befassen."