Bericht: BVB offen für Winter-Wechsel von Axel Witsel – kommt Chelsea-Star Hakim Ziyech per Leihe?

Am Mittwochabend geht es gegen Greuther Fürth (20.30 Uhr), am Samstag noch auswärts gegen Hertha BSC (18.30 Uhr, beide Sky) - dann steht für Borussia Dortmund erst einmal die Winterpause an. Auch wenn die fußballfreie Zeit wegen der WM im kommenden Jahr recht kurz ausfällt, haben die Verantwortlichen etwas Zeit, um über mögliche Kader-Umbauten nachzudenken. Vom 1. bis zum 31. Januar ist das Winter-Transferfenster in der Bundesliga geöffnet. Und wie die Sport Bild berichtet, könnte den BVB dann mit Axel Witsel ein prominenter Star verlassen. Anzeige

Dem Bericht zufolge wären die Verantwortlichen um Sportdirektor Michael Zorc und dessen designierten Nachfolger Sebastian Kehl gesprächsbereit, sollte Witsel mit einem Wechselwunsch auf den Klub zukommen. Der Belgier war zuletzt im Team von Trainer Marco Rose nicht mehr uneingeschränkt gesetzt. Nur in zehn von 15 Bundesliga-Spielen stand er in der Startelf. Im Sommer läuft Witsels Vertrag aus. Im Winter besteht also die letzte Möglichkeit, eine Ablöse einzustreichen. Zuletzt wurde unter anderem Juventus Turin ein Interesse an Witsel nachgesagt.

Nicht nur mit Abgängen soll sich der BVB beschäftigen – auch Verstärkungen werden dem Bericht zufolge diskutiert. Besonders auf den offensiven Außen hätten Rose und Co. Bedarf. Zahlreiche Verletzungen brachten den Trainer zuletzt immer wieder in Bedrängnis. Laut Sport Bild könnte nun ein verdienter Spieler vom Champions-League-Sieger kommen: Demnach habe der BVB Interesse an Hakim Ziyech vom FC Chelsea.