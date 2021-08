Delaney-Nachfolger gefunden? Bericht: BVB an ManCity-Profi Yangel Herrera interessiert

Nach dem Verlust von Mittelfeldspieler Thomas Delaney zum FC Sevilla gilt es als nicht unwahrscheinlich, dass Borussia Dortmund im Endspurt der Transferperiode nochmal auf dem Markt in Erscheinung tritt. Ein zentraler Spieler defensiver Prägung könnte noch zum BVB kommen: Medienberichten aus Venezuela zufolge soll der dortige Nationalspieler Yangel Herrera dieser Profi sein. Der 23-Jährige steht seit Februar 2017 bei Manchester City unter Vertrag, konnte sich beim englischen Meister jedoch nicht in Szene setzen.

Der Venezolaner sucht nach einem neuen Verein, weil er in den Plänen von ManCity-Trainer Pep Guardiola keine Rolle spielt. Die Engländer hatten Herrera vor viereinhalb Jahren von Atlético Venezuela verpflichtet, ein Pflichtspiel für die Citizens absolvierte er bisher jedoch nicht; Herrera war in den vergangenen Jahren stets ausgeliehen, bei den Kooperationspartnern New York City FC und dem FC Granada hinterließ er einen positiven Eindruck als kompromissloser Defensivmann, weshalb sein Marktwert bei transfermarkt.de stetig kletterte - von anfänglich 900.000 Euro auf inzwischen 18 Millionen Euro. Sein Vertrag bei ManCity läuft noch bis 2024, die Zeichen stehen dennoch auf Trennung.

Wegen Grealish und Ronaldo: ManCity muss Transfer-Einnahmen erzielen

City steht einem Abschied Herreras den Berichten zufolge offen gegenüber; schließlich ist das Guardiola-Team bestrebt, nach dem Premier-League-Rekordtransfer von Jack Grealish und der avisierten Verpflichtung von Cristiano Ronaldo von Juventus Turin die Ausgaben zu refinanzieren. Herrera ist ein Top-Verkaufskandidat, seine Verpflichtung soll rund 20 Millionen Euro in die Kassen spülen. Ob der BVB vor dem Hintergrund der Corona-Krise willens ist, so viel Geld für den Südamerikaner in die Hand zu nehmen, ist jedoch offen. Auch die Ligakonkurrenten West Ham United und der FC Southampton um Trainer Ralph Hasenhüttl sollen am 24-maligen venezolanischen Nationalspieler interessiert sein, berichtet Versión Final. Bereits im Frühsommer galt auch Atlético Madrid als potenzieller Abnehmer.