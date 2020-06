Bericht: BVB plant frühzeitig mit Top-Talent Youssoufa Moukoko - Teilnahme am Trainingslager Ende Juli

Noch ist offen, wann Youssoufa Moukoko tatsächlich sein Profi-Debüt bei Borussia Dortmund feiern wird. Doch es steht außer Frage, dass das 15 Jahre alte Mega-Talent schon im zarten Alter von 16 seine ersten Schritte in der Bundesliga machen wird. Das ist möglich, weil die Deutsche Fußball Liga (DFL) im April auf Antrag der Dortmunder die Altersgrenze auf 16 Jahre herabgesetzt hat. Und obwohl der Revier-Klub stets darauf pocht, sein junges Offensivtalent behutsam an Männerfußball heranzuführen, könnte Moukoko noch 2020 seine Premiere in der Bundesliga feiern.

Wie die Bild berichtet, plant der BVB die Teilnahme des Jugend-Nationalspielers an Teilen der Saison-Vorbereitung, die Ende Juli beginnen soll. So soll sich Moukoko frühzeitig an die Bedingungen im Profi-Fußball gewöhnen. Demnach soll sich der Yonugster bereits jetzt mit Jann-Benjamin Kugel, dem ehemaligen Fitness-Coach von der deutschen Nationalmannschaft, intensiv vorbereiten. Am 20. November feiert Moukoko seinen 16. Geburtstag - ab dann wäre ein Bundesliga-Debüt möglich.

Die jüngsten Bundesliga-Debütanten aller Zeiten Nuri Sahin (von links), Yann Aurel Bisseck und Josha Vagnoman zählen zu den jüngsten Bundesliga-Spielern der Geschichte. ©

Jüngster Bundesliga-Spieler: Moukoko jagt Rekord