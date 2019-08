Moukoko-Comeback für deutsche U19-Nationalmannschaft? Das sagt sein BVB-Trainer

Er ist die große Nachwuchs-Hoffnung vor Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko gilt als kommender Stürmer-Star des BVB. Erst kürzlich stieg der erst 14 Jahre alte Torjäger in die U19 der Dortmunder auf - und das, obwohl er eigentlich zum jüngeren B-Junioren-Jahrgang gehört. Sein Talent stellte er mit sechs Toren beim U19-Bundesliga-Debüt am Sonntag unter Beweis. Für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft spielt Moukoko allerdings nicht (mehr). Nach vier Einsätzen in der U16 (drei Tore, Debüt mit zwölf Jahren) zogen DFB und BVB wegen des Hypes um seine Person gemeinsam den Nationalmannschafts-Stecker. Und laut Wunsch des BVB soll es dabei auch bleiben.