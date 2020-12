Berichte: BVB bei Pokal-Spiel in Braunschweig ohne Moukoko – U23-Kapitän Tigges erstmals im Kader

Im letzten Spiel des Jahres muss Borussia Dortmund am Dienstagabend gegen Eintracht Braunschweig (20 Uhr, Sport1) auf einen weiteren Spieler verzichten. Neben Stürmerstar Erling Braut Haaland fehlt übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch dessen Stellvertreter, Supertalent Youssoufa Moukoko. Der 16-Jährige hatte den verletzten Haaland in den vergangenen Wochen vertreten und war mit seinem Tor bei der Niederlage gegen Union Berlin kürzlich zum jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte avanciert.

Interimstrainer Edin Terzic, für den die Pleite bei Union die erste Niederlage in seinem zweiten Spiel als BVB-Coach war, könnte in Braunschweig der Zeitung zufolge einem anderen jungen Spieler das Vertrauen schenken. U23-Kapitän Stefan Tigges steht demnach zum ersten Mal im Kader der Borussia. Der 22 Jahre alte Angreifer schoss in 18 Partien in der Regionalliga West bisher zwölf Tore und bereitete sechs weitere vor. Der gebürtige Osnabrücker war im vergangenen Jahr vom VfL nach Dortmund gewechselt, wo er seine gesamte fußballerische Ausbildung absolviert hatte. Ob Tigges für die Bank vorgesehen hat oder von Terzic sogar von Beginn an reingeworfen wird, dürfte sich erst unmittelbar vor dem Anpfiff zeigen.