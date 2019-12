Bericht: Supertalent Youssoufa Moukoko darf mit den BVB-Profis trainieren

Knackpunkt sei demnach bisher der fehlende Versicherungsschutz gewesen. BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken soll in den vergangenen Monaten federführend daran gearbeitet haben, diesen für Moukoko zu erwirken. Damit könnte der Teenager zumindest im Training ab sofort Seite an Seite mit den Stars um Marco Reus, Mario Götze und Co. agieren. In Pflichtspielen darf der Torjäger bei den Profis hingegen nicht vor August 2021 eingesetzt werden.