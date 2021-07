BVB-Juwel Youssoufa Moukoko über Erling Haaland und seine Ziele in Bundesliga, Champions League & Co.

Nach einer langwierigen Verletzungspause ist Youssoufa Moukoko zurück: Am Freitag feierte das 16 Jahre alte Sturmtalent beim 3:0 (3:0) im Testspiel gegen den FC Bologna sein Comeback im Dress von Borussia Dortmund. Moukoko hatte dem BVB seit März wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk gefehlt und spielte gegen die Italiener eine halbe Stunde. Im Borussia-Angriff kurzzeitig an seiner Seite: Superstar Erling Haaland, den der Teenager in einem Interview mit der WAZ mit Lob geradezu überschüttete - und der ihm offensichtlich als Vorbild dient. Anzeige

Der Norweger, der mindestens eine weitere Saison beim BVB bleiben wird, sei "der Stürmer der Stürmer", zollte Moukoko seinem fünf Jahre älteren Teamkollegen Anerkennung für überragende 57 Tore in nur 59 Spielen für den Klub - und lobt auch die Mentalität Haalands. "Er schießt Tore, er kämpft, er rackert. Er will immer gewinnen, selbst im Training. Mit dieser Einstellung hilft er der Mannschaft", sagte Moukoko, der selbst bisher drei Tore in 15 Spielen für die BVB-Profis markierte und mehrere Alters-Rekorde hält: er ist der jüngste Bundesliga- und der jüngste Champions-League-Spieler in der Geschichte der Wettbewerbe und mit 16 Jahren und 28 Tagen auch der jüngste Bundesliga-Torschütze, den es je gab.

Trotz dieser Bestmarken sieht Moukoko sich längst noch nicht am Ende der Entwicklung. Er wolle "mehr Spielminuten sammeln als in meiner ersten Saison, mehr Tore schießen, mehr Vorlagen geben", gab der 16-Jährige als eines seiner Ziele für die kommende Saison aus. Er sei sich "sicher, dass ich mehr Spielzeit bekommen werde", so Moukoko, der trotz der Verpflichtung von Eindhoven-Star Donyell Malen als Nachfolger des zu Manchester United abgewanderten Jadon Sancho und der Dominanz von Platzhirsch Erling Haaland weiter an regelmäßige Einsatzminuten glaubt.

Moukoko hat auch mit den Schwarz-Gelben perspektivisch große Ziele in allen Wettbewerben. Er wolle "Deutscher Meister werden und den Pokal gewinnen", sagte das frühere St. Pauli-Talent, das im Dortmunder Jugendbereich mit geradezu astronomischen Tor-Bestmarken glänzte - in der U17 schoss er 90 Tore in lediglich 56 Spielen, in der U19 waren es 47 Treffer in nur 25 Einsätzen. "Und wenn wir an uns glauben, dann können wir auch in der Champions League viel erreichen", so Moukoko weiter. "Warum auch nicht? Der BVB stand schon einmal im Finale."