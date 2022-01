BVB gibt Personal-Update vor Pokalspiel bei St. Pauli - Rose erklärt Plan mit Reyna und Moukoko

Borussia Dortmund kann im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstagabend beim FC St. Pauli personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Neben den Langzeitverletzten und Nationalspieler Emre Can (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) muss Trainer Marco Rose möglicherweise einzig auf Thomas Meunier verzichten. Doch auch beim belgischen Nationalspieler, der von einer Blessur am Fuß geplagt wird, besteht Hoffnung auf einen Einsatz. "Er hat natürlich noch Schmerzen. Wir müssen gucken, ob das funktionieren kann, Ich kann dazu noch keine klare Aussage treffen", sagte Rose auf der Pressekonferenz am Montag.

