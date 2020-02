BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken erklärt: Deshalb spielt Youssoufa Moukoko wieder für den DFB

Uli Hoeneß nimmt FC Bayern vor Champions League in die Pflicht: "Haben was gut zu machen"

"Im Zuge seines Entwicklungsprozesses, der längst nicht abgeschlossen, aber auf einem guten Weg ist, halten wir es nun für sinnvoll, dass Youssoufa den nächsten Schritt geht und wieder für Deutschland spielt", sagte Ricken laut eines Berichts auf der BVB-Vereinshomepage. "Wir waren mit ihm, seiner Familie und dem DFB in dieser Angelegenheit jederzeit in enger Abstimmung. Das Nationaltrikot tragen zu dürfen, ist sein großer Traum. Wir sind froh für Youssoufa, dass dieser Traum wieder in Erfüllung geht."

DFB nominiert Moukoko für U19-Länderspiele

Der Stürmer hatte seit der U16 in den Jugend-Auswahlen des DFB ausgesetzt. "Bei Youssoufa Moukoko haben wir – in enger Abstimmung zwischen allen Beteiligten – lange auf eine Nominierung verzichtet. Nun sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass ein passender Zeitpunkt für den nächsten Entwicklungsschritt auf Nationalmannschaftsebene gekommen ist", begründete Juniorencheftrainer Meikel Schönweitz nun die Nominierung.

BVB will Altergrenze in Bundesliga für Moukoko senken lassen

"Mit diesem Antrag geht es mir nicht darum, einen Rekord zu knacken, sondern darum, dass wir Youssoufa zumindest die Option geben, mit 16 Jahren in der Bundesliga eingesetzt werden zu dürfen. Am Ende dieser Saison und damit drei Jahren in U17- und U19-Mannschaften wird er rund 120 bis 130 Tore in den Junioren-Bundesligen geschossen haben. Dementsprechend ist es sinnvoll, ihn an das höchste Level heranzuführen. Wir wollen ihm den Rucksack an Erwartungen, den er trägt, aber nicht noch voller machen als er ohnehin schon ist", sagte Ricken zuletzt im BVB-Magazin Borussia.