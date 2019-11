Zum 15. Geburtstag: Darum bekam BVB-Wunderkind Moukoko ein Geschenk von Messi

Dortmunds Super-Talent Youssoufa Moukoko ist zu seinem 15. Geburtstag von jemand ganz besonderem beschenkt worden: In Namen von Weltfußballer Lionel Messi erreichte den BVB -Jugendspieler am Mittwoch ein Geschenkpaket. Bei Instagram präsentierte Moukoko unter anderem stolz ein mit zahlreichen Unterschriften gespicktes Trikot vom FC Barcelona . Dazu schrieb er: "Von dem besten Spieler der Welt".

Nächste Fabel-Bilanz für Moukoko auch in der A-Jugend

In der aktuellen Saison hat Moukoko in der U19-Bundesliga in elf Spielen bereits 18 Tore für den BVB erzielt, darunter ein Sechserpack bei seinem A-Jugend-Debüt gegen den Wuppertaler SV. Der Mittelstürmer, der als das vielleicht größte Talent seiner Generation gilt, war zu dieser Saison in die höchste Junioren-Klasse aufgerückt, obwohl er eigentlich noch bei den C-Junioren spielen könnte.