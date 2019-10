Bundestrainer Joachim Löw über BVB-Juwel Youssoufa Moukoko: "Habe mich schon erkundigt"

Am Montagnachmittag war es soweit. Auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund kreuzten sich erstmals die Wege von Joachim Löw und Youssoufa Moukoko . Der Bundestrainer absolvierte im Stadtteil Brackel die erste Einheit mit der Nationalmannschaft in Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Argentinien, ein paar Meter weiter lief das Wunderkind des deutschen Fußballs mit der U19 des BVB auf – und dass, obwohl er im November erst 15 Jahre alt wird.

„Er ist so jung und schon so gut“, sagt sein Coach Michael Skibbe, 2002 noch selbst Co-Trainer des DFB-Teams bei der Vizeweltmeisterschaft in Japan und Südkorea. „Der Junge wird eines Tages Profi werden, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nur Verletzungen können ihn stoppen“, so Skibbe. „Er besitzt eine sehr gute Technik, Schnelligkeit und einen sehr guten Torabschluss. Das sind drei sehr gute Qualitäten, die da zusammenkommen.“