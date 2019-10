Bruder von BVB-Juwel Youssoufa Moukoko: "Er ist das Wunderkind, für das ihn alle halten"

Youssoufa Moukoko ist inzwischen in aller Munde. Das 14-jährige Juwel von Borussia Dortmund mit dem einmaligen Torriecher trifft seit Saisonbeginn auch in der U19-Bundesliga, wie er will. 15-mal war der Deutsch-Kameruner in seinen ersten acht Spielen erfolgreich, er trifft im Schnitt alle 47 Minuten. Eine unglaubliche Quote - findet auch sein Bruder Borel, der für Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga spielt und sich in einem Interview auf der Vereinshomepage nun über das Phänomen Youssoufa Moukoko geäußert hat.