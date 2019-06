Irrer Tor-Rekord! BVB-Juwel Youssoufa Moukoko schlägt erneut zu

Yossoufa Moukoko hat zum Saisonfinale nochmal richtig einen hören lassen: Das Wunderkind von Borussia Dortmund hat im letzten Spiel der B-Junioren des BVB erneut getroffen. Dem erst 14-jährigen Mittelstürmer gelangen gegen den MSV Duisburg (6:0) am Samstag drei Tore - Moukoko krönte sich so zum besten Goalgetter der Geschichte der U17-Bundesliga. In den 25 Saisonspielen gelangen dem Youngster, der noch in der U15 spielen könnte, unfassbare 46 Tore. Das sind 1,84 Treffer pro Spiel!