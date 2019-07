BVB-Supertalent Youssoufa Moukoko trifft in seinem ersten Spiel für die U19

Auch nach seiner Beförderung in die U19 von Borussia Dortmund stellt Supertalent Youssoufa Moukoko seinen ausgeprägten Torinstinkt unter Beweis . Der erst 14 Jahre alte Stürmer traf beim 4:0 im Testspiel gegen den Nachwuchs der TSG Sprockhövel zum zwischenzeitlichen 3:0 und dürfte bei seinem ersten Einsatz für seine neue Mannschaft gleich einen guten Eindruck bei Trainer Michael Skibbe hinterlassen haben. Ebenfalls unter den BVB-Torschützen: Der vom New York City FC verpflichtete Giovanni Reyna . Der Sohn des früheren Bundesliga -Profis Claudio Reyna, der einst für Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg spielte, erzielte das 2:0.

Wie der US-Amerikaner soll auch Moukoko in den kommenden Monaten weiter behutsam aufgebaut werden. Der Angreifer hatte für die U17 des BVB im vergangenen Jahr die Rekordzahl von 50 Toren in 28 Ligaeinsätzen erzielt , den Gewinn der B-Jugendmeisterschaft mit seinem Team aber verpasst . Im Finale musste sich Dortmunds Nachwuchs dem 1. FC Köln geschlagen geben. Nach dem verlorenen Endspiel hatte der Teenager via Instagram angekündigt : "Nächstes Jahr werde ich noch stärker zurückkommen und wir werden die U19 rocken."

Die ersten Taten hat Moukoko nun bereits folgen lassen. Dortmunds Nachwuchschef Lars Ricken hatte den Aufstieg des Stürmers in den höhren Jahrgang ind der Bild erklärt: "Youssoufa hat jetzt das Alter erreicht, in dem er in der U19 spielen darf. Wir sehen diese Altersklasse für ihn als den richtigen Jahrgang an. Das entspricht seiner Leistungsfähigkeit."