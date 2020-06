BVB-Spieler setzen starkes Zeichen gegen Rassismus: Mannschaft kniet beim Training nieder

Die Spieler von Borussia Dortmund haben beim Training ein weiteres Zeichen gegen Rassismus gesetzt - und sich als gesamtes Team den Protesten in den USA angeschlossen. Die Mannschaft kniete, wie es einst der ehemalige Quarterback der San Francisco 49ers Colin Kaepernick tat, auf dem Rasen nieder. Dabei bildete das Team von Lucien Favre eine Herzform.

Nach dem gewaltsamen Tod von Georg Floyd durch einen brutalen Polizeieinsatz in den USA hatten weltweit viele Sportler deutlich gegen Rassismus Stellung bezogen, auch einige Bundesliga-Profis durch Gesten auf dem Spielfeld .

Sancho, McKennie, Thuram und Co.: Bundesliga-Stars protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA

So zeigten die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi schon beim Spiel gegen den SC Paderborn Shirts mit der Aufschrift "Justice for George Floyd". Auch Marcus Thuram, Weston McKennie und Anthony Modeste nahmen mit Aktionen an den Prostesten teil, die vom DFB unbestraft blieben.