Bestätigt: Champions-League-Spiel des BVB gegen Zenit St. Petersburg wird zum Geisterspiel

Königsklasse vor Trauerkulisse: Beim Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen Zenit St. Petersburg am Mittwochabend (21 Uhr, so könnt ihr es live sehen) dürfen keine Zuschauer ins Stadion. Der Verein bestätigte am Mittwochmorgen, dass das zuständige Gesundheitsamt dies wegen des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens entschieden habe. Somit bleibt der 80.000 Zuschauer fassende Signal-Iduna-Park leer – das erste Champions-League-Heimspiel des BVB in dieser Saison wird zum Geisterspiel.