BVB-Sportchef Zorc: Derby gegen Schalke "tut Ruhrgebiet und Liga gut" – Delaney zurück im Kader

Das Revierderby zwischen FC Schalke 04 und Borussia Dortmund an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) könnte zu einer Besonderheit werden - es droht, wegen der akuten S04-Misere das vorerst letzte in der Bundesliga zu werden. Die Schalker sind derzeit Tabellenletzter. Von Häme ist beim Lokalrivalen allerdings nichts zu spüren. Genau wie BVB-Ikone Kevin Großkreutz wäre auch Sportdirektor Michael Zorc nicht unglücklich darüber, sollten die Knappen sich doch noch retten. "Natürlich ist unsere Haltung, dass ein Derby dem Ruhrgebiet und der Liga gut tut", so Zorc, der dennoch drei Punkte anstrebt: "Wir haben aber keine Geschenke zu verteilen."

Denn auch der BVB steckt in keiner leichten Phase - das 3:2 in der Champions League gegen den FC Sevilla zu trotz. Der BVB hat bereits sechs Punkte Rückstand auf den vierten Platz, der zur neuerlichen Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. "Ich erinnere an die Gesamtsituation. Wir wollen in der Liga näher ran an die ersten vier Plätze und dafür brauchen wir drei Punkte", bekräftigte Zorc. "Es zählt alles nicht, nicht was in den letzten Tagen war", sagte Coach Edin Terzic. "Es geht nur darum, dass dieses Derby gewonnen wird."