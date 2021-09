BVB-Sportdirektor Zorc kommentiert Reus-Ausfall: Hoffnung auf Rückkehr gegen Bayer Leverkusen

Für Borussia Dortmund verläuft die Länderspielpause alles andere als nach Plan. In Kapitän Marco Reus hat sich ein weiterer Nationalspieler des BVB während des Aufenthalts bei der Länder-Auswahl verletzt. Die deutsche Nationalmannschaft reist ohne den angeschlagenen Offensivspieler zum WM-Qualifikationsspiel am Mittwoch gegen Island nach Reykjavik (20.45 Uhr/RTL). Dortmund-Sportdirektor Michael Zorc reagierte verständnisvoll auf den Verzicht von Neu-Bundestrainer Hansi Flick auf den an leichten Knieproblemen laborierenden Offensivspieler. Es sei " natürlich richtig, dass er nicht spielt ", erklärte Zorc gegenüber Sport1.

Auch den weiteren Reus-Plan erklärte der BVB-Macher, äußerte sich hinsichtlich einer Rückkehr beim kommenden Bundesliga -Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aber optimistisch: " Er wird heute noch zu uns nach Dortmund zurückreisen. Wir müssen abwarten, wie es bei ihm aussieht. Wir haben aber schon Hoffnungen, dass er gegen Leverkusen spielen kann “, so der 59-Jährige weiter.

Reus hatte bereits beim Training der DFB-Auswahl am Dienstag gefehlt. Der 32-Jährige soll aber auch nach der Einschätzung von Flick nicht länger ausfallen, der auf der Pressekonferenz bereits ein Comeback gegen Leverkusen in Aussicht stellte. Für den BVB wäre ein Reus-Einsatz im Top-Spiel viel wert. Der offensive Mittelfeldspieler befindet sich zum Saisonstart in glänzender Verfassung, war in den fünf bisherigen Pflichtspielen bereits an vier Toren direkt beteiligt (zwei Tore, zwei Vorlagen). Auch Zorc bescheinigte dem BVB-Star gegenüber Sport1 "tolle Leistungen". "Es ist schön, dass er das auch wieder in der Nationalmannschaft zeigen kann“, sagte Zorc über seinen Schützling, der zuletzt für die Flick-Auswahl gegen Armenien (6:0) glänzte und ein Tor und ein Assist beisteuerte.