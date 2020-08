BVB-Sportchef Zorc erklärt Reinier-Transfer: Deshalb hat Dortmund noch einen Spieler verpflichtet

Borussia Dortmund hat einen weiteren Spieler verpflichtet. Wie der BVB am Mittwoch bekannt gab, wechselt Top-Talent Reinier von Real Madrid in die Bundesliga. Warum der BVB nach Thomas Meunier und Jude Bellingham doch nochmal auf dem Transfermarkt tätig wurde und was Reinier so stark macht, verriet BVB-Sportchef Michael Zorc.