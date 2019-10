BVB-Sportdirektor Zorc und Kapitän Reus loben Leihgabe Hakimi - Boss Watzke spricht über Real-Rückkehr

Die Maßnahme des BVB-Trainer Lucien Favre, Hakimi nicht als Außenverteidiger, sondern als Außenstürmer aufzubieten, erwies sich als kluger Schachzug. "Er war eine Waffe für uns", schwärmte BVB-Kapitän Marco Reus. Beim Doppelpack in der 39. und 89. Minute kam dem marokkanischen Nationalspieler Hakimi seine immense Schnelligkeit zugute. Auf die Frage, wann ihm zuletzt zwei Treffer in einem Spiel gelungen waren, antwortete er mit einem schelmischen Grinsen: "Als ich klein war - glaube ich." Der 20-Jährige ist nicht abgeneigt, künftig häufiger vorne auszuhelfen: "Ich kann diese Position spielen. Und der Trainer weiß, dass er diese Option hat."

Doch wie geht es mit Hakimi nach dieser Saison weiter? Klar ist: Die Dortmunder wollen die Leihgabe von Real Madrid über den Sommer 2020 hinaus halten. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sieht im Interview mit der Süddeutschen Zeitung jedenfalls keinen "Automatismus", dass der gebürtige Madrilene in der kommenden Spielzeit wieder für seinen Jugendklub aufläuft. "Real ist auf seinen Positionen sehr gut besetzt. Ich höre von ihm nicht, dass er sofort wieder in seine Heimatstadt will. Mein Eindruck ist: Er fühlt sich in Dortmund wohl. Wir werden alles daran setzen, ihn weiter zu verpflichten. Wir würden ihn gerne behalten", sagte Watzke.