BVB-Manager Michael Zorc erwartet Wende mit Trainer Edin Terzic: "Hat sehr deutliche Worte gefunden"

Eigentlich wollte Borussia Dortmund eine Erfolgsserie starten. Doch der BVB patzte am Wochenende selbst beim Lieblingsgegner SC Freiburg (1:2) und scheint sich sportlich nicht wirklich weiterzuentwickeln. Immer wiederkehrende Debatten ziehen sich durch die Saison. In den Fokus rutscht auch Chefcoach Edin Terzic. Unter dem früheren Co-Trainer verschlechtern sich die Bilanzen im Vergleich zu Vorgänger Lucien Favre deutlich. Dass der BVB dennoch weiter auf Terzic setzt und keine Zweifel an ihm hegt, stellt nach Lizenzspielerchef Sebastian Kehl jetzt auch Manager Michael Zorc klar. Anzeige "Es gibt überhaupt keinen Vorwurf an Edin Terzic. Die Leistung muss die Mannschaft bringen. Edin hat heute sehr deutliche Worte gefunden, die Spieler direkt angesprochen und sie in die Pflicht genommen", sagte Zoc in einem Interview mit der Funke Mediengruppe. Er hoffe, "dass nun allen die Augen aufgehen". Gegenüber der Bild machte der BVB-Manager auch deutlich, dass eine Trainer-Diskussion "kein Thema" sei. "Wir sind davon überzeugt, dass wir es mit Edin packen." Klar sei aber auch: "Die Tendenz geht in die falsche Richtung. Wir müssen ganz schnell den Dreh bekommen."

Unter Terzic ging es mit der dritten Auswärtspleite am Stück am Samstag aber zunächst weiter abwärts. Vier Niederlagen in den ersten neun Spielen unter seiner Verantwortung sind der schlechteste BVB-Wert seit Bernd Krauss in der Saison 1999/00. Die vierte Saison-Schlappe unter Favre führte am elften Spieltag zur Trennung vom Schweizer, der Rückstand zur Tabellenspitze wuchs seitdem von sechs Zählern fast auf das Dreifache an (16). Sechs Punkte beträgt der Abstand bereits auf Platz drei.