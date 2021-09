BVB-Zugang Marin Pongracic: "Werde mein Bestes geben, dass ich hierbleiben darf"

Marin Pongracic strebt ein langfristiges Engagement bei Borussia Dortmund an. "Ich bin erst einmal bis zum Saisonende hier und ich werde mein Bestes geben, dass ich auch danach hierbleiben darf. Jetzt schaue ich aber von Woche zu Woche. Ich bin gut reingekommen und will so weitermachen", sagte der für ein Jahr vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Abwehrspieler in einem Interview auf der BVB-Homepage. Sollten die Dortmunder den kroatischen Nationalspieler fest unter Vertrag nehmen wollen, verfügen sie im kommenden Sommer über eine Kaufoption. Diese soll zwischen zwölf und 13 Millionen Euro liegen.

