Sky-Experte Hamann kritisiert BVB nach Aus in Lissabon: "In der Champions League nichts verloren"

Deutliche Worte für das schwache BVB-Auftreten fand Dietmar Hamann. "Sie haben in den letzten drei Champions-League-Spielen zehn Gegentore kassiert. Man muss auch ganz ehrlich sagen: In der Form haben die Dortmunder in der Champions League nichts verloren", sagte der ehemalige Nationalspieler in seiner Expertenfunktion bei Sky. "Das ist sehr ernüchternd was die Dortmunder in den letzten Wochen gezeigt haben."