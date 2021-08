Phelps-Nachfolger und Tierfreund: So tickt US-Schwimmstar Caeleb Dressel

Die USA ist mit elfmal Gold, insgesamt 30 Medaillen, die erfolgreichste Nation im Schwimmbecken. Ihr Star: Caeleb Dressel (24), der in Tokio fünf Goldmedaillen aus dem Aquatics Center fischte. Fünf Olympiasiege in einer Woche – das schafften vor ihm nur die Amerikaner Michael Phelps, Mark Spitz und Matt Biondi sowie Kristin Otto aus der DDR.

Der Kapitän des US-Schwimm-Teams ist der Erbe von Phelps. Doch das will er gar nicht sein. Er schaut eher zu Muhammad Ali auf. "Ich schaue mir ständig Videos von ihm auf YouTube an. Er wusste, dass er nicht verlieren würde, und er hat das verbal auch rüber gebracht", sagte er unlängst USA Today.

Dressel als Schwimm-Millionär und Tierfreund

Dressel wuchs in Green Cove Springs, Florida, auf. Sein Vater ist der örtliche Tierarzt. Zu seinen Haustieren gehörten ein Frettchen, eine Taube und eine Ratte. Der Champion, der im Alter von fünf Jahren mit dem Schwimmen begann, spielt auch Football und American Football. "Ich denke, es ist wichtig, dass junge Schwimmer andere Sportarten ausprobieren", sagte Dressel, der durch Werbung und Prämien Schwimm-Millionär ist. In der International Swimming League verdiente er allein im Vorjahr knapp 300.000 Dollar. Im Februar heiratete er seine Highschool-Freundin Meghan, kaufte sich eine Farm. Auffällig sind seine Tattoos am Arm: "Ich war schon immer fasziniert von Tieren. Ich liebe Tiere. Alle meine auf meinem Ärmel stammen aus Florida. Da ist ein Alligator, ein Schwarzbär, ein Adler." Keine Überraschung: Zur Familie gehört noch ein Hund.