Offiziell: Liverpool-Profi Sadio Mané ist Afrikas Fußballer des Jahres 2019

Der Senegalese Sadio Mané ist Afrikas Fußballer des Jahres 2019 . Der Stürmer vom FC Liverpool wurde vom afrikanischen Fußballverband CAF am Dienstagabend in Hurghada zum besten Spieler seines Kontinents gekürt. Er setzte sich gegen die ebenfalls nominierten Mohamed Salah und Riyad Mahrez durch. "Ich bin sehr glücklich, gewonnen zu haben, und danke meiner Familie" , sagte der strahlende Sieger.

Seit 2016 geht der 27-Jährige für die "Reds" auf Torejagd und ist einer der Top-Akteure im von Jürgen Klopp trainierten Star-Ensemble. Mané spielt meistens auf dem linken offensiven Flügel im Dreiergespann mit dem Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino und dem Ägypter Salah. In der laufenden Saison erzielte er in 28 Pflichtspielen schon 15 Tore und bereitete elf weitere vor.