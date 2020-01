Engländer berichten: Ex-Freiburg-Verteidiger Caglar Söyüncü von Manchester City und Barcelona umworben

Nach anfänglichen Problemen ist Caglar Söyüncü bei Leicester City inzwischen fest etabliert. In 21 von 22 möglichen Spielen in dieser Premier-League-Saison stand der frühere Verteidiger des SC Freiburg über die volle Distanz auf dem Platz und hat seinen Anteil daran, dass die Foxes auf Champions-League-Kurs sind. Es ist also wenig überraschend, dass sich der 23-Jährige mit seinen starken Leistungen offenbar in den Fokus mehrerer Top-Klubs gespielt hat.