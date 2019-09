Augsburg-Profi Caiuby wegen Körperverletzung verurteilt : Hohe Geldstrafe für Kopfstoß in Disco

Der skandalbehaftete Linksaußen des FC Augsburg Caiuby ist wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 49 500 Euro verurteilt worden. Nach Ansicht des Augsburger Amtsgerichtes hatte der 31-Jährige nach einer nächtlichen Discotour mit Freunden einem Mann einen Kopfstoß versetzt, das Opfer wurde erheblich verletzt. Das Gericht betonte in seinem Urteil am Freitag, dass mehrere Zeugen die Tat glaubwürdig geschildert hätten. Die Entlastungszeugen aus dem Bekanntenkreis des brasilianischen Spielers seien hingegen nicht glaubwürdig gewesen.