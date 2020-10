Calberlah-Pechvogel Grünheid: Lange Pause, erstes Herrenspiel, Kreuzbandriss!

5:0 gegen Eintracht Braunschweig II, zweites Landesliga-Spiel ohne Niederlage, tolle Heim-Premiere für den Aufsteiger, doch beim Schlusspfiff war der SV Calberlah dezimiert: Yannick Grünheid hatte den Platz nur rund 15 Minuten nach seiner Einwechslung verlassen müssen. Calberlah hatte schon dreimal gewechselt. Grünheid hatte sich am Knie verletzt. Coach Stefan Timpe ahnte nichts Gutes, was sich am Tag darauf bestätigen sollte. Der Youngster hat sich das vordere Kreuzband gerissen.

"Das war ein schweres Telefongespräch", so Timpe, nachdem er mit seinem Schützling über die Diagnose gesprochen hatte. Der Spieler war verständlicherweise niedergeschlagen, hat noch einige Termine, um die optimale Therapie zu finden. "Die Saison ist für ihn normalerweise vorbei", glaubt der Coach. So eine Verletzung im Liga-Debüt und beim Punktspiel-Comeback - viel schlimmer geht's nicht.